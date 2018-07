Un circuit en huitième coule les Caps

Atteint à la main gauche mardi soir, le receveur et joueur d’avant-champ Maxx Tissenbaum a raté le duel de mercredi soir après avoir passé des radiographies en cours de journée. On craignait une fracture dans le camp des Capitales. Le verdict officiel devrait être connu jeudi. Sur la séquence, l’arbitre avait appelé une balle fausse, faisant sortir le gérant de ses gonds ; celui-ci a été expulsé après avoir déversé son fiel sur l’homme au polo noir.

Les partants Karl Gélinas et Brett Lee ne sont également toujours pas remis de leur blessure et ils seront indisponibles pour affronter les hommes de Jamie Keefe. Et Scalabrini devra se tourner vers d’autres bras que ceux des Québécois Phillip Saad et Christopher Sauvé, libérés avant la rencontre de mercredi après avoir donné un coup de main dans l’enclos au cours des jours précédents. Tout n’est toutefois pas noir pour Québec puisque l’excellent Ryan Searle, qui pavane avec une fiche de 6-2 et une moyenne de points mérités de 2,15, grimpera sur la butte, jeudi soir.