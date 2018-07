HAMEL, Monique Collin



Au CHUL, le 15 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Monique Collin, épouse de feu monsieur Adrien Hamel. Elle était la fille de monsieur Robert Collin et de dame Jeannine Plouffe. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Suzanne Hamel (Bruno Deveau) et Caroline Hamel (Stéphan Pelletier); ses deux petits-enfants : Victoria Deveau et Charles-Olivier Pelletier; sa sœur Denise Collin (Alain Côté); son frère André Collin (Nicole Plouffe); son fidèle compagnon de cœur Gilles Frenette; sa meilleure amie Josée Bolduc; sa belle-sœur : Monique Hamel (Louis-Philippe Jackson); ses amis et voisins : Lise Bariteau, Francine Boilard, Francine Girard, Suzanne Émond, Monique et Normand Rancourt, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Remerciements spéciaux à Josée Bolduc, Gilles Frenette, André Collin, Nicole Plouffe, Charles-Oliver et Stéphan Pelletier qui ont donné généreusement leur cœur et leur temps pour l'accompagner, sans relâche, depuis plusieurs années. Et ce, malgré le fait que ça nous brisait le cœur de la voir perdre ses capacités physiques, tout en étant pleinement consciente mentalement. Merci d'avoir mis de la couleur dans sa vie. Remerciements à toute l'équipe de la Résidence Côté Jardins Inc. (CHSLD), qui ont su la sécuriser chaleureusement et l'écouter. Remerciements à toute l'équipe soignante du CHUL, qui lui ont offert ses derniers soins avec professionnalisme. Remerciements à tous les résidents chez Katerina, les employés et les cuisiniers, qui lui ont fournis un environnement de vie où elle était heureuse et confortable. Finalement, remerciements à tous ceux qui sont venus lui dire au revoir, en fin de vie. Elle était très heureuse et profondément touchée par votre présence. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'équipe de recherche du CHU de Québec, Axe Neurosciences, Dre Mélanie Langlois, neurologue spécialisée en troubles du mouvement de l'Hôpital l'Enfant-Jésus (volet Parkinson), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.