LECLERC, Marguerite Pageau

À l'hôpital St-Sacrement, le 28 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Marguerite Pageau, épouse de monsieur Jean-Pierre Leclerc, fille de feu dame Régina Bédard et de feu monsieur Roland Pageau. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12h à 13h,Les cendres seront déposées au columbarium de la résidence Réjean Hamel et Filles Inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux : Jean-Pierre Leclerc; ses filles : Sylvie Leclerc (Roger Vignet), Suzanne Leclerc; ses petits-enfants : Shania Deslauriers, Coralie Vignet; ses sœurs : Aline Tremblay (Gilles Tremblay), Rita Pageau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc; à sa grande amie Lise Pageau ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). Un sincère remerciement au Dre Lemire des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour son dévouement, pour sa qualité des soins prodigués et son support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca, des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.