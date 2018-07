Raymond Marier Rousseau



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 29 juin 2018, à l'âge de 88 ans est décédé monsieur Raymond Marier Rousseau, il a été l'époux de feu madame Ghislaine Bossinotte et conjoint de Mme Jeannine Paquet, fils de feu madame Gracia Frenette et de feu monsieur Edgar Marier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses fils: Denis Rousseau (Lise Crépeault), Alain Rousseau (Lucie Belley); ainsi que ses petits-enfants : Simon, Nathanielle, Bianca et Rébecca.Il laisse également dans le deuil le fils de sa compagne Yannick Paquet (Stéphanie Couture) ainsi que leurs enfants Stella et Flavie.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.