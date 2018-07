MARCOUX, Simone Dallaire



Au CHUL, le 7 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Simone Dallaire, épouse de feu monsieur Lucien Marcoux, fille de feu Laetitia Gagnon et de feu Gaudiais Dallaire. Elle demeurait à Québec.à compter de 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Danielle Héroux), feu Suzanne (Jean-Réal Fortin), Michel (Geneviève Dubé), Pierre (Diane Picard) et Gaétan (Hélène Picard); ses petits-enfants : Caroline (Miguel Grenier), Isabelle (Mathieu Boisclair), Jean-Michel, Steven, Tommy (Sandra Labrie), Jessie (Steven Henry), Maxime (Véronique St-Pierre) et Émilie (Éric Paquette-Morin); son arrière-petit-fils Éliot; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.