JOBIN, Paulette Allaire



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 4 juillet 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Paulette Allaire, épouse de feu Marcel Jobin, fille de feu madame Antoinette Huard et de feu monsieur Léopold Oscar Allaire. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Par la suite il y aura mise en niche au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Marielle Gignac); beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Remerciements au personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur gentillesse et leur dévouement. Les qualités professionnelles et surtout humaines ont fait en sorte de rendre son court séjour dans la paix et la tranquillité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.