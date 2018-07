NADEAU, Germain



À la Résidence Côté Jardins, le 28 juin 2018, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Germain Nadeau, époux de feu madame Lisette Simard, fils de feu madame Éva Dupont et de feu monsieur Jules Nadeau. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Odette Marier), Linda, Guylène (Guy Emond) et Chantal (Martin Morency); ses petits-enfants : Marie-France (Julien Lepage), Rémi et leur père Serge Gonthier, Sébastien (Julie D. Fiset et son fils Jérémy Bédard), Nicolas, Alexandre et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Nesta et Émerick. Il était le frère de : feu Annette (feu Arthur Faucher), feu Blanche (feu Gérard Turcotte), feu Rollande, feu Bernadette (feu Omer Goulet), feu Champlain (feu Reine Blanche D'Ostie), feu Lucienne, Gisèle (feu Edgar Gilbert), feu Georges-Émile (feu Yolande Morin), Gervaise, feu Juliette et Lucie. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(s). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins et l'attention apportée à monsieur Nadeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6, Tél : 418-527-0075.