COURTNEY, Ann

Au CHSLD Lac Etchemin, le 6 juillet 2018, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée dame Ann Courtney, conjointe de feu Clément Audet, fille de feu James Courtney et de feu Alma Ruel. Elle demeurait à Frampton.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances auvendredi le 13 juillet de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle était la soeur de feu Madeleine Ruel, feu Jean-Baptiste Ruel (feu Rachel Audet), feu Marie-Rose Ruel, feu Henry Courtney (Jeannine Castilloux), Raymond Courtney (Jeannine Vachon), Marguerite Courtney, Jacques Courtney (Brigitte Fecteau) et Paul Courtney (Solange Fillion). Elle laisse également dans le deuil ses 13 neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Lac Etchemin pour la qualité des soins prodigués à Mme Ann Courtney lors de son séjour dans cet établissement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fabrique de Saint-Odilon.