VERREAULT, Georgette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juillet 2018, est décédée madame Georgette Verreault, épouse de feu monsieur Gilles Marcoux, fille de feu dame Rose-Aimée Robitaille et de feu monsieur Gustave Verreault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 19 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Claude Boily), Guylaine, Patrick (Chantal Fortin); ses petits-fils: Michaël, David, Bruno, Philippe et Simon; son arrière-petit-fils Hayden. Elle était la sœur de feu Gemma (feu Maurice Leclerc), Paul-Henri (feu Louise Roberge) feu Madeleine (feu Marcel Gagné), Raymond (Monique Chevalier), Pierrette (feu Gaston Robitaille), feu Solange (Pierre Palson). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Sincères remerciements au personnel du Manoir de Villebon de l'avoir si bien accueillie, durant son trop court séjour, qui a été des plus agréables. Remerciement spécial au personnel du B-4000, pour leur gentillesse, leur grande délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.