VALLIÈRES, Jean



Au CHSLD de St-Anselme, le 5 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean Vallières fils de feu Alfred Vallières et de feu Lucia Fortin.Il demeurait à St-Malachie, natif de St-Léon-de-Standon.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Nathalie Nadeau), Carl (Jessy Fournier), Katy (Jonathan Picard); ses petits-enfants : Gabriel et Emilie Vallières, Samuel, Noémie et Melyann Vallières, Hanna et Adaline Picard. Il était le frère de : Louis-Philippe Desrosiers (feu Ginette Brochu), Florent Vallières, Colette Vallières (Gérard Brochu), Céline Vallières, Pierre Vallières (Rachel Racine), Richard Vallières (Sylvie Gosselin), Linda Vallières (Yvan Perron), feu Guy Vallières (Nathalie Lessard) et Louise Vallières (Denis Lavoie). Il laisse aussi plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les enfants de monsieur Vallières tiennent à remercier ses frères et sœurs ainsi que ses ami(e)s pour le support apporté auprès de leur père durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la