GODIN CADORETTE, Rita



Au CHSLD Ste-Monique, le 29 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Rita Godin Cadorette, fille de feu monsieur Ovide Godin et de feu dame Georgina Fournier. Elle demeurait à Sainte-Foy (Québec).de 9 heures à 11 heures.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement avec la famille. Elle laisse dans le deuil, ses deux fils : Francis (Danielle Dorion) et Mario; sa petite-fille Élyse; ses deux arrières-petites jumelles : Mégane et Lauralie; le père de ses deux fils feu Jacques Cadorette et sa famille, ainsi que plusieurs cousin(es) et ami(es). La famille aimerait remercier sincèrement l'équipe de soins de l'Unité de gériatrie de courte durée du CHUL pour la qualité des soins prodigués, et plus particulièrement la préposée aux patients Rosy pour avoir mis de la gaieté et du bonheur dans les journées ternes et tristes de Rita. Remerciements également au personnel du CHSLD Ste-Monique. Selon ses volontés, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385 ou à la Fondation Mira, 1820, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine (Qc) J0H 1S0, tél. : 450-795-3789.