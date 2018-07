MERCIER, Monique Gagnon



Au CHSLD Saint-Antoine, le 4 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Monique Gagnon, épouse de monsieur Gilles Mercier. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, ses filles : Anne (Christian Jobin) et Marie-Claude (Martin Gagné); ses petits-enfants : Maxime (Élodie), Mathieu, Jean-Sébastien et Félix-Antoine (Justine); ses frères et sœurs : Maurice (Gisèle), Raymond (Murielle), Donald (Josée), Daniel (Charline), Lionel (Jeannette) et Mado; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier : Jacqueline, Fernande (Laurent), Yvette (Claude), Yvon, Pierrette et Jean-Guy (Gisèle). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son père, sa mère, sa sœur ainsi que son frère. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et l'attention apportée et, plus particulièrement, Mme Guylaine Henry et Mme Louise Bérubé pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc), G1M 3H6, Tél. : 418-529-9742.