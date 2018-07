LEFEBVRE, Pierrette Couillard



Au CHU-Hôpital Saint-François d'Assise, le 1er juillet 2018, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Pierrette Couillard, épouse de feu monsieur Charles Lefebvre, fille de feu madame Annie Lamonde et de feu monsieur Wilfrid Couillard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Annie Leblond), Hélène (Sylvain Cousineau) et Martin (Marie-Claude Mercier); ses petits-enfants : Alexandre, Sacha, Olivier, Arielle et Juliette; sa filleule Micheline Jalbert, sa belle-sœur Jacqueline Paré (feu Marcel Tremblay), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lefebvre : Thérèse, Claudette Julien (feu Michel), Odette Lapointe (feu Gabriel), Philippe et Paul (Marcelle Rivard); ainsi que sa cousine par alliance Yvette Gosselin et plusieurs neveux, nièces, et amies. Elle est allée rejoindre ses sœurs : Marguerite, Cécile (Georges Prud'homme), Gemma (Charles-Auguste Coulombe), Gertrude (Marcel Tremblay), Gilberte (Lucien Jalbert), Fernande Couillard (Jacques Lévesque); ses frères : Hilaire (Céline Gagné), Jean-Baptiste; sa belle-sœur et beaux-frères de la famille Lefebvre : Françoise (Gérard Rochette), Jean-Pierre (Rita Lessard), Michel, Bernard (Pierrette Roy) et Gabriel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 juillet 2018, de 18h30 à 21h30.où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10 heures. L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles-Borromée. La famille tient à remercier les préposé(e)s et infirmiers(ères) de la résidence Les Jardins Lebourgneuf, ainsi que l'équipe médicale du 8e de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, leur sollicitude et les excellents soins prodigués à Pierrette. Mille fois merci! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.