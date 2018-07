DELISLE, Henri



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Henri Delisle, époux de madame Odette Poliquin. Il était le fils de feu madame Eugénie Frenette et de feu monsieur Edmond Delisle. Natif de Cap-Santé, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Cap-Santé. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils bien-aimé Claude et son trésor de petit-fils Jordann; ses sœurs : Huguette et Jeanine; ses frères : feu André (Isabelle Chastenay), feu Gilles (Donalda Levasseur), et feu Bruno (feu Priscille Lavallée); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poliquin : feu Guy (Lucienne Gagnon), feu Pierre (Christine Hébert), Yvan (Lise Lislois), Bibiane (Jean-Claude Garand), Hugues (Marthe Poulin), feu Denise (André Dion) et Marie-Berthe Beaudoin; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute Ville Des Rivières pour leur soutien depuis plus de quatre ans, ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's. Téléphone : 418 684-2260. Site web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.