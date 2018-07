TREMBLAY, Gilles



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 4 juillet 2018, à l'avant-veille de ses 66 ans, est décédé monsieur Gilles Tremblay, époux de madame Suzelle Tremblay, fils de feu madame Gertrude Dufour et de feu monsieur Irénée Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Louis de l'Isle-aux-Coudres. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Karina (Philippe Lord) et Stéphanie (Jamy Gabourie); ses petits-enfants: Léa et Gabriel (leur papa Luc Thériault), Lili et Annabelle; ses soeurs et ses frères: Rosella (Pierre Albert), Réjeanne (Gérald Tremblay), Jocelyn (Rachelle Ménard), Liliane (Jeannot Desgagnés), Hélène (Hermann St-Gelais), Alain (Dominique Girard) et Nadine (Roger Vigneault); ses beaux-frères et belles-soeurs: Armand (Linda Bouchard), Dominique, Marcel (Marielle Pleau) et Michel (Barbara Harvey); ses filleuls: Jonathan et Marc-Antoine; ses neveux et nièces, ses arrière-neveux et nièces, sa marraine, ses tantes et son oncle ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et de l'unité d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Québec, téléphone : 418 684-2260, site web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.