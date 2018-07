Cette petite Aston Martin a l’air complètement démentielle

Vous rappelez-vous de l’Aston Martin Cygnet?

C’était une Scion iQ adaptée par le constructeur automobile britannique.

Bref, une sous-compacte endimanchée produite à quelques centaines d’exemplaires qui n’a pas nécessairement marqué l’histoire pour les bonnes raisons.

Cinq ans après avoir quitté le marché, elle fait à nouveau les manchettes. Et ce n’est pas pour rien.

Dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood, Aston Martin a présenté sa plus récente création : la V8 Cygnet Concept. Elle a été conçue spécifiquement pour un client qui en a fait la demande. Il n’est pas prévu qu’elle soit produite en série.

Comme son nom le laisse entendre, son moteur à quatre cylindres a été troqué par un V8. D’un volume de 4,7 L, celui-ci a été emprunté à la Vantage S. Sa puissance et son couple sont respectivement de 436 chevaux-vapeur et de 361 livres-pied.

Aston Martin Cygnet V8 Concept 2018 Aston Martin

Quand on se plonge dans l’habitacle, on remarque qu’elle pourrait aisément s’élancer sur la piste. En effet, elle est dotée d’un cage de protection qui répond aux critères de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Les sièges de la Cygnet conventionnelle ont été remplacés par des baquets de course Recaro.

Le moteur d’origine est passé à la trappe et il en est de même pour la transmission. On a plutôt remplacé cette dernière par une boîte à rapports provenant aussi d’une V8 Vantage S.

Aston Martin Cygnet V8 Concept 2018 Aston Martin

Esthétiquement, elle ne rejette pas son origine. On reconnaît très bien qu’il s’agit d’une Cygnet. On remarque toutefois que ses ailes ont été élargies et que le système d’échappement a aussi été entièrement revu.

Très patriotique, la V8 Cygnet Concept arbore fièrement la teinte British Racing Green.

Sans surprise, en raison de sa faible masse, elle atteint les 96 km/h plus rapidement que la V8 Vantage S, soit en 4,2 secondes.