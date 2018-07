Circuit des Champions: Kenny Perry et Mike Small trônent au sommet

Les Américains Kenny Perry et Mike Small ont ramené une carte de 65, soit sept coups sous la normale, jeudi, pour s’emparer de la tête à l’issue de la première ronde du Championnat des joueurs seniors Constellation, présenté à Highland Park, en Illinois.

Perry et Small ont chacun calé huit oiselets et commis un boguey lors des 18 premiers trous. Ils sont suivis de près par leurs compatriotes Bart Bryant, Glen Day et Jeff Maggert, qui comptent, tous les trois, un seul coup de retard sur les meneurs.

Cinq autres golfeurs du pays de l’Oncle Sam pointent au sixième échelon, eux qui ont eu besoin de deux coups de plus pour compléter la ronde initiale.

Les Canadiens Stephen Ames et Rod Spittle se retrouvent tous deux au 16e rang grâce à une carte de 69 (-3) en compagnie de six autres joueurs. Ames a terminé la journée avec quatre oiselets et un boguey tandis que Spittle a réalisé cinq oiselets et commis deux bogueys.