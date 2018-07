GIGUÈRE, Louise



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 28 juin 2018, à l'âge de 63 ans et 8 mois, est décédée madame Louise Giguère, conjointe de monsieur Jacques Robichaud, fille de dame Monique Croisetière et de feu monsieur Roland Giguère. Elle demeurait à Boischatel.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Jacques Robichaud; son fils Alexis (Julie Harlé), sa fille Justine (David Preira), ses petits-enfants : Malcolm et Marley Preira, sa mère Monique Croisetière, sa soeur Marjolaine Giguère, son frère Donald Giguère, ainsi que parents et ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 12h à 15h.Un goûter sera offert entre 15h30 et 17h30. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Remerciement à tous les proches qui ont soutenu Louise et la famille durant ce long combat et pendant ses moments difficiles.