LAFRANCE, Gilles



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 29 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gilles Lafrance, époux de feu madame Thérèse De Villers. Il laisse dans le deuil ses fils : Yvon (Marik Trépanier) et André (Nathalie Sirois); ses petits-enfants : Justine, Amélie et Julien; ses soeurs : Lise et Ghislaine (Guy Leblanc); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille De Villers : Raymond, Denise, Simone et Gilles (Bruno); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2ième étage, au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc).à compter de 9h.