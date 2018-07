Des visites guidées du Centre Vidéotron dès samedi

Près de trois ans après l’ouverture du Centre Vidéotron, des visites guidées payantes pour découvrir les coulisses de l’amphithéâtre viennent «s’ajouter au circuit touristique de Québec» dès ce week-end.

À partir de ce samedi, quatre visites guidées par jour sont à l’horaire chaque fin de semaine jusqu’au début septembre.

L’objectif du Centre Vidéotron, dont le gestionnaire est Québecor, est d’offrir ces visites à l’année.

«Après le succès populaire de l’événement de collecte de fonds pour Jérémy Plourde où la patinoire était accessible au grand public, nous voulions poursuivre sur cette voie. Le Centre Vidéotron est l’amphithéâtre de tous les Québécois et nous souhaitons qu’il demeure accessible», a déclaré le Chef de l’exploitation de Québecor Groupe Sports et Divertissement, Martin Tremblay, dans un communiqué publié jeudi.

«Les visites guidées sont une opportunité pour tous de découvrir, d’en apprendre davantage et de s’approprier le Centre Vidéotron», a-t-il ajouté.

Billets disponibles

Les billets sont en vente au ticketmaster.ca. Il en coûte 13,50 $ pour un adulte et 9,50 $ pour les enfants de trois à 12 ans ainsi que pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Une quinzaine de dates sont à l’horaire pour le moment.

Les visites d’une durée d’environ 60 minutes permettront notamment de découvrir le hall d'entrée et l’œuvre d’art interactive de 352 m2, Le grand bleu du Nord.

Les loges corporatives, le Loft de La Capitale, la Suite Red Bull, la Zone Vidéotron, le vestiaire des Remparts et la galerie de la presse Albert-Ladouceur sont aussi au programme.

Une offre comme ailleurs

Selon le directeur communications et marketing pour Québecor Groupe Sports et Divertissement, la direction souhaitait depuis un certain temps implanter ce type de visites.

«On reçoit assez régulièrement des demandes de visites et d’accès au Centre Vidéotron», rapporte David Messier.

De telles visites guidées sont aussi proposées ailleurs en Amérique et dans le monde, souligne-t-il, dont au Centre Bell, à Montréal.

Selon M. Messier, les visites – qui s’effectueront cet été par groupe de 15 personnes –, seront une source de revenus «négligeable».

«C’est surtout une façon supplémentaire de rendre l’amphithéâtre accessible à la population et aux gens qui veulent le visiter», assure-t-il.

Le Centre Vidéotron a ouvert ses portes en septembre 2015.