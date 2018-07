Deux circuits pour Anthony Rendon

Le joueur de troisième but des Nationals de Washington Anthony Rendon a donné du fil à retordre aux lanceurs des Mets de New York, jeudi soir au Citi Field, en frappant deux circuits et en produisant trois points dans un gain de 5-4.

Le partant des Mets Steven Matz (4-7) a goûté à sa médecine. À sa première présence contre Matz, Rendon a frappé un circuit de deux points. En troisième manche, il était de retour dans le rectangle. Cette fois, il a réussi une longue balle en solo.

Ce fut les trois seuls points alloués par Matz, qui a été sur le monticule pendant six manches et un tiers. En septième, Rendon a lui-même marqué son troisième point du match grâce au circuit de Bryce Harper réussi aux dépens de Jerry Blevins.

Max Scherzer (12-5) a mérité la victoire malgré le fait qu’il ait accordé deux circuits en solo, soit à Jose Bautista et Kevin Plawecki. Le releveur Ryan Madson a enregistré sa quatrième partie sauvegardée de la saison.