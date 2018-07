PARADIS, Jeannette Robitaille



À l'Hôpital du Sacrement, le 8 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannette Robitaille, épouse de feu monsieur Gaston Paradis. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 13 juillet 2018 de 19 h à 21 h.et de là au cimetière de L'Ancienne-Lorette. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Sylvie Ferland), Conrad (Thérèse Cinq-Mars), Yvon (Jeannine Larochelle), feu Paul-André, Gilles (Anne Beauchemin), Ghislain (Janine Bédard), Colette (Cheikh Fall), Benoît (Lucie Leblanc), et Line (Doris Durochers); ses quinze petits-enfants et leurs conjoints et vingt arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Albert (feu Fernande Martel), feu Cécile (feu Alexandre Boiteau), feu Rita (feu Eugène Auclair), feu Raymond (feu Cécile Beaumont, feu Alice Beaumont), Paul-Eugène (Fernande Paradis), feu Thérèse (feu Léo Boivin), feu Lucie (Gérard Gingras), feu Marie-Claire (Lucien Paradis), Lucien (Céline Gagnon) et Jacques (Gisèle Couture). Elle était la belle-sœur de famille Paradis: feu Julienne (feu Albert Crispo), Adrienne (feu Roméo Martel), Germaine (feu Léo Hamel), Paul-Henri (feu Lucille Desroches), Pauline (feu Jean-Marie Cantin), Sœur Colette, Rolande, feu Denise (feu Raymond Laberge), Sœur Huguette, Sœur Laurette et feu Fernand (feu Paula Roy). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Martin Vézina du CLSC et le Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-683-8666. Site internet : www.cancer.ca