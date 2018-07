Elle vivra le «rêve américain» en division 1

La joueuse de soccer de Lebourgneuf Florence Vaillancourt voulait vivre « le rêve américain » et elle aura l’occasion de le faire puisque l’Université Niagara dans l’État de New York lui a offert une bourse complète d’études afin qu’elle joigne le programme de la NCAA division 1 pour la saison 2019-2020.

C’est grâce à une participation au Combine Ribeiro-Moojen, un camp annuel organisé par deux anciens de l’Impact de Montréal, Antonio Ribeiro et Frederico Moojen, que Vaillancourt a établi un premier contact avec l’Université Niagara.

Ce camp offre la chance annuellement à certains des meilleurs joueurs de soccer au Québec de se faire valoir devant plusieurs universités canadiennes et américaines.

Au terme de ce camp, 11 des 16 universités présentes ont demandé à s’entretenir avec l’attaquante de pointe dont quatre programmes de première division NCAA, qui l’ont invitée à visiter leurs installations.

Coup de foudre

La première visite, le 3 juillet dernier, a toutefois été la bonne puisque la joueuse de 16 ans est tombée sous le charme de l’Université Niagara.

« Les entraîneurs sont très gentils et ils semblent avoir un plan clair d’où ils s’en vont. Ça semble aussi être une très bonne école, en plus du fait que leur programme de soccer évolue dans la division 1, ce que je recherchais », a-t-elle mentionné lors d’un entretien avec Le Journal.

Ce ne sera pas la première fois que la jeune athlète quittera le nid familial pour le soccer. En 2016, elle était partie pour Montréal afin de se joindre au Centre national de haute performance.

« J’aime vivre de nouvelles expériences. Celle-ci me permettra de pratiquer le sport que j’aime tout en étudiant aux États-Unis. Je voulais vivre le rêve américain, ç’a toujours été un objectif », mentionne celle qui porte actuellement les couleurs de la formation U16 AAA de Cap-Rouge/Saint-Augustin (CRSA).

Bourse complète

Le père de Florence, Luc Vaillancourt, tient d’ailleurs à préciser qu’il ne s’agit pas d’un désaveu envers le Québec ou le Canada.

Même qu’il assure que si aucune formation de la première division américaine ne l’avait approchée, sa fille aurait continué son développement au Québec dans le but de percer la formation du Rouge et Or de l’Université Laval un jour.

« Pour moi, c’était clair que si Florence quittait pour la NCAA, c’était pour une bourse d’études complète. Je ne suis pas riche. En plus, les entraîneurs la voulaient. L’entraîneur lui a dit qu’il pensait qu’elle pourrait avoir un impact avec l’équipe dès le jour 1. Ils avaient un plan tout réfléchi dans son cas. C’était très vendeur. »