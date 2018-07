DE LADURANTAYE, André



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé paisiblement monsieur André de Ladurantaye, époux de madame Madeleine (Mado) Gaudreau, demeurant à Cap-Saint- Ignace. Outre son épouse Mado, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Claudia Proulx) et Jean (Lynda Marceau); ses petits-enfants: Flavie (Nicolas Frégeau), Béatrice, Mathilde et Eugénie; Rose, Eve et Marie. Il était le fils de feu dame Glorianne Boucher et de feu monsieur Léandrus de Ladurantaye (en 2es noces de feu dame Germaine Turcotte); le frère de Gilles de Ladurantaye (Brigitte Allard), et le beau frère de (famille Gaudreau): feu Jeannine, feu Jean-Louis (feu Hélène Coulombe), Lucille (Marcel Goupil), feu Laurent (Pierrette Dion), feu Rachel (feu Guy Coulombe), Pierre (Ghislaine Lacoste), Fernand (Colette Thibault), Fernande (Denis Coulombe) et Monique. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, amis(e)s et collaborateurs à la Ferme de Ladurantaye. De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier pour sa complicité et son humanisme, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny G5V 3R8 ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny, (Québec) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 13 juillet 2018 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 12h.qui sera l'occasion, selon son désir, d'échanger entre amis et se remémorer les bons moments passés en sa compagnie. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.