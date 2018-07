DESCHÊNES, Maurice



À l'IUCPQ, le 28 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Maurice Deschênes, époux de feu dame Charlotte Fortier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie soit à 10 h. Il laisse dans le deuil, sa compagne des dernières années Rachel Dionne; ses enfants: feu Claude (Sylvie Pelletier), Gilles, Francine, Guy (Marie Chouinard) et René; ses petits- enfants: Pascal, Stéphanie, Simon, Xavier, Amélie, Charles et Nadine ainsi que sa belle-sœur Marielle Raymond. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8 tél.: 418-682-6387.