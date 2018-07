Fondaction : la valeur de l’action augmente de 2,1 %

MONTRÉAL – La valeur des parts de Fondaction a augmenté de 2,1 % pour la période de 6 mois qui s'est terminée à la fin mai, passant de 11,58 $ à 11,82 $, a annoncé le fonds de développement de la CSN, jeudi.

Pour les 12 derniers mois, la valeur de l’action a connu une hausse de 5,3 %, passant de 11,22 $ à 11,82 $.

Au 31 mai dernier, le portefeuille d’investissement de Fondaction atteignait 1,27 milliard $, en hausse de 7,3 % par rapport à l’année dernière. Ces placements ont produit un rendement de 10,8 % dans la dernière année.

Fondaction détient aussi des investissements sur les marchés financiers qui ont généré, quant à eux, un rendement de 4,1 %.

«Fondaction apporte une contribution positive à l’économie et continue d’épauler des initiatives portées par des entrepreneurs qui partagent la vision d’un développement économique plus juste, plus équitable et plus vert», a tenu à souligner Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Le fonds compte plus de 156 000 actionnaires individuels.