Inauguration du sentier de VTT qui traverse la Réserve faunique des Laurentides

SAGUENAY – Le sentier Trans-Québec 50, qui relie les régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a été officiellement inauguré jeudi matin par la ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay.

La Fédération des clubs de quad du Québec travaille sur ce projet depuis 10 ans. Leur mission est la sécurité et la cohabitation harmonieuse entre les usagers.

À partir de Saguenay, on peut emprunter le sentier dans les secteurs de La Baie et de Laterrière pour se rendre, 192 km plus loin, à Portneuf, près de Québec.

L'aménagement de ce sentier a nécessité un investissement de 703 950 $, en plus d'une aide financière de 294 400 $ provenant du ministère des Transports.