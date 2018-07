La CAQ «scandalisée» par les choix de la STQ

Donald Martel affirme ne pas comprendre pourquoi la STQ a dû se résoudre à payer 1,5 M$ à Horizon Maritime Services pour permettre la formation de ses employés à la navigation au gaz naturel alors que la société maîtrise déjà cette technologie depuis 2015. « On justifie qu’on ne peut pas former parce qu’on est en saison estivale et qu’on a besoin des employés ailleurs. Mais ça fait deux ans qu’on attend ces bateaux-là. C’est une gestion catastrophique, épouvantable », critique le député de Nicolet-Bécancour à propos de l’arrivée prochaine du NM Armand-Imbeau II et du NM Jos-Deschênes II.