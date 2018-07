L'ultime microbrasserie où s’arrêter pour une bonne «frette» lors de votre road trip à Coaticook

Si vous prévoyez visiter la charmante petite ville de Coaticook prochainement, une adresse en particulier est à noter à votre liste de «to-do», celle de la Microbrasserie Coaticook.

Ouverte depuis 2013 et située sur la rue Child, cette microbrasserie fait la fierté de la ville... avec la laiterie Coaticook, bien entendu! Justement les deux adresses sont «voisines», car elles sont situées l'une en face de l'autre.

À la micro, ce sont neuf bières permanentes qui sont brassées à l’année. Ale blonde, rousse et blanche scotch ale, IPA, il y en a vraiment pour tous les goûts.

L’établissement, qui brasse ses bières artisanales selon les plus hauts standards de qualité se laisse aussi inspirer par les différentes saisons pour proposer des bières «temporaires» comme celles aux framboises, à l’érable ou encore aux canneberges.

Qui va à la Microbrasserie Coaticook ne fait pas que déguster de la bière! Un délicieux petit menu de pub accompagne l’alcool. Vous y trouverez les fameux Fish n’Chips faits maison avec une panure à la bière (évidemment!), des nachos, des ailes de poulet, des burgers, des poutines, etc. Selon les dires, la poutine à la viande fumée et bacon, le burger MICRO (confit d’oignons à la bière et fromage de chèvre) et le plateau accord mets et bières sont trois plats qui valent définitivement le détour. Pour le dessert, vous pourrez soit traverser à la laiterie pour une bonne crème glacée ou bien rester à la microbrasserie et commander le «Floater à la Stout»!

Si jamais vous tombez en amour par-dessus la tête avec les bières de la Microbrasserie Coaticook, sachez que ces petites merveilles sont vendues un peu partout dans la province. À Montréal, elles sont facilement trouvables dans les boutiques de bières comme le Peluso et Expérience Bière. Consultez le site web de la micro pour savoir où se trouve la bouteille de bière Coaticook la plus près de chez vous...

Il n’y a pas juste du bon fromage et de la fabuleuse crème glacée qui viennent de Coaticook, il y a de la maudite bonne bière aussi!



Microbrasserie Coaticook

1007 rue Child, Coaticook

