La toute première figurine Pokémon Funko Pop dévoilée

Eh non, il n'y avait pas de figurine Funko Pop de Pokémon. Surprenant!

C'est dans un tweet que Funko a annoncé qu'une figurine Pokémon serait bientôt vendue en exclusivité chez Target. C'est, évidemment, Pikachu qui lance le tout.

Un utilisateur Reddit serait tombé sur la figurine Pop Pikachu chez Target plus tôt cette semaine. Les modérateurs du subreddit de Funko auraient supprimé les publications concernant la figurine avant qu'elle ne soit dévoilée, mais il était trop tard; des images avaient déjà fuité.

L'annonce officielle d'aujourd'hui arrive en même temps qu'un nouveau trailer pour Pokémon: Let's Go Pikachu! et Let's Go Eevee!, mais on ne sait toujours pas si la collection ira plus loin que Pikachu. En fait, on ne sait pas non plus si l'éventuelle collection sera vendue ailleurs qu'au Target. Mais bon, on peut toujours en trouver sur le web.

Non, Pokémon n'avait pas encore de figurine Pop. Étonnant! Funko a obtenu les droits pour un nombre exceptionnel de franchises. Pour vous donner une idée, en voici quelques-unes:

Dragon Ball

Jurassic Park

Overwatch

MagGuyver

Blink 182 (oui, le groupe)

Beetlejuice

Adventure Time

Marvel

Star Wars

The Lost Boys

Betty Boop

The Incredibles

Five Nights at Freddy's

Meghan Markle & Prince Harry

La Reine (oui, la Reine)

American Gods

Space Invaders

Mega Man

Bon, je pense que vous comprenez. Bref, il y en a vraiment beaucoup et il était temps que Pokémon arrive en ville!