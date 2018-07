Les Capitales vont chercher de l’aide

Privés de plusieurs éléments importants, les Capitales de Québec ont fait le plein de joueurs jeudi, ramenant notamment le joueur d’avant-champ Jonathan Malo et le lanceur Dany Paradis-Giroux dans le giron de l’équipe.

Privé des Cubains Yordan Manduley et Lazaro Blanco, qui représentent leur pays aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, et de Karl Gélinas, Brett Lee et Maxx Tissenbaum, en raison de blessures, le gérant Patrick Scalabrini a également embauché le lanceur droitier Juan Benitez et le joueur d’avant-champ Riley MacDonald.

McDonald a produit 48 points et maintenu une moyenne offensive de ,367 en 31 matchs cette saison avec les Bombers de Brooks dans la Western Major baseball League.

Les Capitales devaient entamer jeudi une série de quatre rencontres contre les Boudlers de Rockland au Stade Canac.