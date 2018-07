Les gagnants du Triple Défi

Pas moins de 212 golfeurs et golfeuses ont pris part, le 7 juillet dernier, à la 25e présentation annuelle du Triple Défi du club de golf Le Grand Portneuf, tournoi qui consiste, pour chaque équipe composée de deux joueurs, à jouer 27 trous avec trois formules différentes (Continuous Mulligan, Chapman et 2 balles/meilleure balle).

Voici les gagnants dans chacune des catégories. Chez les hommes : Classe AA, avec un résultat de 100, André Raymond et Jérémie Marquis, du Grand Portneuf. Classe A, avec 105, Bernard Marquis et Charles Marquis, du Grand Portneuf. Classe BB, avec 111, Jean-Philippe Doucet et Jean Davidson, du Grand Portneuf. Classe B, avec 108, Jean-Marc Angers et Gilles Leblanc, du Grand Portneuf, Classe C, avec 123, Jean-Pierre Joly, du Grand Portneuf et Louis Dion, joueur public. Chez les femmes : Classe A, avec 117, Sylvie Pouliot, du Royal Québec et Hélène Pageau, joueuse publique. Classe B, avec 120, Aline Fortier et Pierrette Delisle, du Grand Portneuf. Classe C, avec 125, Linda Couture et Carmella Maltais, du Grand Portneuf.

De la belle visite

Le comité organisateur du 32e Symposium de peinture de Baie-Comeau a reçu un visiteur particulier récemment. En effet, l’humoriste Philippe Laprise a été accueilli par Serge Nadeau, artiste-peintre, président d’honneur de ce grand symposium de peinture figurative en Amérique du Nord, composé de 34 artistes du Québec et de la Belgique qui a pris fin le 1er juillet dernier.

Bonne retraite

Jacques Guay vient de prendre sa retraite après une carrière de plus de 50 ans dans le domaine de la vente (automobiles et autres). Je me fais le porte-parole de tous ses clients et employeurs, au fil du temps, pour lui souhaiter une heureuse retraite et pour lui dire de profiter pleinement de son nouveau statut de retraité.

Motivaction Jeunesse

Luc Richer, directeur de Motivaction Jeunesse, m’a fait parvenir cette photo en lien avec le Challenge de l’espoir 2018. Du 23 juin au 2 juillet dernier, pas moins de 60 jeunes de Motivaction jeunesse, en majorité issus de l’immigration, ont réussi tout un exploit en traversant la Gaspésie en Vélo, un périple de quelque 600 km à travers des paysages époustouflants et les fameuses côtes gaspésiennes. Les jeunes tiennent à remercier la Fondation Saint-Hubert, la Fondation Bon Départ, le Fonds Distal et Québecor pour avoir rendu possible... l’impossible. www.motivactionjeunesse.com

Grandfondo 2018

Kim Boutin, triple médaillée olympique aux Jeux de Pyeongchang, et Jean B. Péladeau, directeur, Intelligence d’affaires numérique chez Vidéotron (photos), ont accepté la coprésidence d’honneur du 10e Granfondo Garneau-Québecor, randonnée qui réunira plus de 2 000 cyclistes sur un trajet de 118 km entre Trois-Rivières et Saint-Augustin-de-Desmaures, le dimanche 12 août avec départ à 9 h de Trois-Rivières, au centre sportif Alphonse-Desjardins, et arrivée à l’usine Louis Garneau Sports à Saint-Augustin-de-Desmaures en après-midi. Plusieurs pelotons seront formés selon la vitesse moyenne des cyclistes. L’événement vise à amasser des fonds pour l’organisme les Petits Frères du Québec, qui vient en aide aux personnes âgées seules. En 10 ans d’existence, l’événement a permis d’amasser plus de 500 000 $ pour cet organisme. Renseignements : https://quebecgranfondo.com.

Anniversaires

Michel Louvain (photo), chanteur québécois, 81 ans... Bruny Surin, champion sprinter, médaillé d’or aux 4 fois 100 mètres aux Jeux olympiques de 1996, 51 ans... Pierre Verville, humoriste québécois, 56 ans... Jean Petitclerc, comédien québécois, 58 ans... Guy Jasmin, retraité d’Echo Power Equipment (Canada), 64 ans... Gilles Meloche, gardien de but de la LNH (1970-88), 68 ans.

Disparus

Le 12 juillet 2017. Chuck Blazer (photo), 72 ans, dirigeant sportif américain et membre du comité exécutif de la FIFA entre 1997 et 2013... 2016. Corrado Farina, 77 ans, réalisateur et scénariste italien... 2014. Bernard Costello, Jr., 85 ans, rameur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1956... 2013. Amar Bose, 83 ans, ingénieur américain fondateur de Bose Corporation (enceintes acoustiques) en 1964.