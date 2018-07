Maserati propose une version intermédiaire du Levante

Dans le cadre du Festival of Speed qui se tient actuellement à Goodwood, Maserati a dévoilé en primeur mondiale son Levante GTS.

À lire aussi: Déjà un deuxième VUS pour Maserati?

Mais c’est à moitié vrai. En effet, lors de la présentation des véhicules de l’année-modèle 2019 d’Alfa Romeo et de Maserati, on a aperçu et conduit la version GTS de ce véhicule utilitaire sport.

On devait toutefois respecter l’embargo qui tombait le 12 juillet.

Maserati Levante GTS 2019 Germain Goyer

Ce qui différencie principalement le GTS, c’est son moteur. Alors que les versions actuelles sont animées par un V6 biturbo de 3,0 L, le GTS est mû par un V8 biturbo de 3,8 L. Celui-ci peut se vanter d’être assemblé par Ferrari à l’usine de Maranello et de développer une puissance de 550 chevaux-vapeur et 538 livres de couple.

Évidemment, le Levante GTS est muni du système à quatre roues motrices Q4.

Maserati Levante GTS 2019 Germain Goyer

Son rapport poids/puissance est de 3,9 kilogrammes/cheval-vapeur.

Pour franchir le cap des 100 km/h, il ne lui faut que 4,2 secondes depuis l’arrêt complet. Quant à sa vitesse de pointe, elle s’élève à 292 km/h. Pour un VUS, force est d’admettre que c’est très impressionnant.

Maserati Levante GTS 2019 Germain Goyer

Comme le Levante que l’on connaît bien, il peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Il devrait arriver en concession dès cet automne.

Le prix de vente de la version GTS du Levante n’est pas encore connu pour le marché canadien.

Maserati Levante GTS 2019 Germain Goyer

Moins sensationnel que le Levante Trofeo

Au Salon de l’automobile de New York qui a eu lieu au printemps dernier, Maserati a présenté sa version la plus radicale du Levante : le Trofeo. Le même V8 de 3,8 L biturbo ne génère rien de moins que 590 chevaux-vapeur. Son couple est le même que celui du GTS.

Pour atteindre les 100 km/h, le Trofeo a besoin de 0,3 seconde de moins que le GTS. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, elle atteint les 300 km/h dans le cas du Trofeo.

Il est à noter que cette version de hautes performances est offerte en édition limitée.