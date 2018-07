Philippe Couillard visite les coulisses du Festival d’été

Le premier ministre Philippe Couillard s'est immiscé dans les coulisses du Festival d’été en début de soirée, jeudi, avant d’aller faire un tour au concert de Beck sur les Plaines.

«Regardez la bonne humeur des gens. On ne voit pas ça beaucoup ailleurs dans le monde», a-t-il commenté après un bain de foule sur Grande-Allée, où il a pris le pouls de l'événement.

Philippe Couillard vient souvent au Festival d’été, mais il a rendu sa visite plus officielle jeudi, en présence des médias.

«Je suis venu sentir l’ambiance. Je vais faire tantôt, avec l’équipe de direction du festival, le tour des scènes. Ils veulent me montrer par exemple la grande scène (sur les Plaines), qui est une des plus grandes scènes extérieures en Amérique du Nord. Je veux voir ça, comment ça marche, c’est quoi les secrets en-dessous de ça», a-t-il dit, enthousiaste.

«J’aime beaucoup ces événements-là, surtout pour la bonne humeur, j’aime me promener comme ça dans la rue. C’est quelque chose que j’ai fait à quelques reprises, plus à Québec qu’à Montréal.»

Philippe Couillard devait se rendre aussi à Place d’Youville et au Parc de la Francophonie.

Le ministre de l’éducation Sébastien Proulx accompagnait M. Couillard. Il a assisté aux spectacles de Shawn Mendes, The Weekend, et The Chainsmokers, plus tôt cette semaine.

«On voulait qu’il vienne sentir ce qui se passe ici au festival, dit-il au sujet du premier ministre. C’est un endroit extraordinaire, les gens sont heureux et il y a des gens de partout dans le monde.»