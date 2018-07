Saisie de 20 000$ d'héroïne... à Val-Bélair

Le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation de trois suspects relativement à des dossiers de trafic de stupéfiants, ce qui a permis la saisie de 52 grammes d’héroïne, représentant une valeur de 20 800 $ sur le marché noir.



L’arrestation a été effectuée lors d’une interception en voiture, par le groupe tactique d’intervention (GTI), dans le secteur de l’autoroute Henri-IV et la rue de Montolieu à Val-Bélair, jeudi en soirée.



Une femme de 38 ans, ainsi que deux hommes de 36 ans ont été arrêtés et sont présentement détenus. Ces suspects étaient déjà connus du milieu policier.



L’intervention est survenue à la suite d’une enquête menée en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «Cette enquête était en cours depuis le printemps dernier», indique David Poitras, porte-parole au SPVQ.



Les faits recueillis ont révélé que les suspects s’approvisionnaient en héroïne à l’extérieur de la région, mais avec l’objectif d’écouler l’héroïne sur le territoire de la Ville de Québec.



Surdoses et décès évités



Pour le SPVQ, cette saisie vient de freiner un réel danger lié à la circulation de ce type de stupéfiant sur le territoire.



«C’est assez rare, la présence d’héroïne, mais cette saisie démontre qu’il y en avait en circulation. On pense que les arrestations et le retrait de nos rues de cette héroïne saisie vont enrayer plusieurs problèmes. Ce sont des surdoses, peut-être même des décès, qui seront évités», indique M. Poitras.



Les 52 grammes saisis représentent environ 1000 doses. «Une injection, c’est environ 0.05 gramme, c’est donc un peu plus de 1000 doses d’injection (qui ont été saisies)», précise-t-il.



Les suspects devraient éventuellement comparaître à la suite de l’analyse du dossier d'enquête par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.



La drogue saisie sera envoyée aux bureaux de Santé Canada pour analyse.