LAVAL- Commotion, transaction, mauvaises fréquentations, problèmes de consommation... Simon Després revient de loin. Et sa nouvelle mission en est une de survie pour sa carrière.

«J'ai fait beaucoup d'erreurs. Des choses que je ne referais plus. J'ai pris beaucoup de maturité à travers ça», a-t-il reconnu au micro de TVA Sports, jeudi.

La maturité et l'expérience sont inestimables pour le Lavallois de 26 ans : il s'accroche possiblement pour la dernière fois au rêve de la LNH. Il entend transformer son invitation au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en l'opportunité d'une vie.

«Je consacre tout mon temps et toute mon énergie dans le but de percer la formation des Canadiens», a-t-il lancé aux journalistes, jeudi, dans un élan de transparence.

Pour empocher un contrat, Després devra se soumettre avec succès à des examens médicaux, cet automne, et s'imposer comme un arrière indispensable dans une brigade défensive plutôt moyenne.

«Je me prépare au mieux de mes capacités. Je fais tous les bons choix. Je dors beaucoup et je m'alimente bien», a-t-il prévenu.

«Dans le junior majeur, on avait du fun. On n’avait jamais eu du fun de même. Dans la Ligue nationale, en faisant des choses sombres, je pensais que je pouvais continuer à veiller tard et boire de l’alcool», avait-il confié à l'animateur Louis Jean.