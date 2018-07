Vin de la semaine: La pureté du ch'nin!

Collection Rézin 2016, Château Yvonne, Saumur, France

Prix : 30,75 $

Code SAQ : 1068966

Alcool : 12,5 %

Sucre : 3,8 g/l

Note: *** 1/2 $$$

Retour sur les tablettes de cet excellent vin blanc ligérien. Du ch’nin, comme on dit en Loire, dans sa plus belle et plus pure expression. Des vieilles vignes, dont certaines de plus de 80 ans, de petits rendements, un élevage de 12 mois en fût de chêne (dont 80 % neuf) suivi d’un repos de 6 mois en cuve avant la mise en bouteille. Le bois est peu présent et laisse toute la place au fruit et au sol crayeux. Nez aguicheur de poire, de coing, de melon, d’iode, de miel, et de fleur blanche. En bouche, le vin est moins gras et opulent que l’an dernier. Il montre pourtant une matière nourrie et tendue par une acidité énergique. Parfaitement sec tout en restant ample, il offre une longue finale saline (minéralité, diront plusieurs) et salivante. Tout simplement brillant! À siroter bien frais, seul ou avec les poissons et fruits de mer.