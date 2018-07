11 choses à savoir sur Alexisonfire, le groupe qui remplace Avenged Sevenfold au FEQ

Alexisonfire remplacera Avenged Sevenfold au Festival d’été de Québec, samedi soir, sur les plaines d’Abraham.

Le chanteur de A7X, M. Shadows, souffre d’une laryngite et la formation a dû se décommander.

Même si Alexisonfire est très connu sur la scène hardcore, il se peut que vous n’ayez jamais entendu parler de ce groupe.

Voici donc 11 choses à savoir sur celui-ci.

1. Le groupe s’est formé en 2001, a annoncé qu’il se séparait en 2011, puis s’est reformé en 2015.

Photo courtoisie

2. Dallas Green, un des chanteurs, a un autre projet solo qui s’appelle City and Colour.

C’est lui qui assure le chant dit «clair» dans Alexisonfire et la guitare rythmique.

Photo AFP

3. Il s’agit d’un groupe canadien.

Il s’est formé à St. Catharines, en Ontario.

4. La formation a sorti quatre albums studio.

5. Les albums Watch Out! (2004), Crisis (2006) et Old Crows/Young Cardinals (2009) sont certifiés platine au Canada.

Un disque platine équivaut à 80 000 copies vendues.

6. L’actrice porno Alexis Fire serait à l’origine du nom du band.

7. Le groupe est déjà venu au FEQ en 2005 et en 2007.

Photo Mathieu Belanger

8. Alexisonfire a 287 507 auditeurs par mois sur Spotify.

9. On dit «Alexis on fire» et non «Alex is on fire».

10. Le guitariste Wade MacNeil est animateur radio la fin de semaine.

Vous pouvez l’entendre à The Edge Toronto 102,1.

11. Depuis 2016, le batteur Jordan Hastings remplace pour le groupe Billy Talent.

Aaron Solowoniuk de Billy Talent est atteint de la sclérose en plaques.