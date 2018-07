HARDY, Denis



À l’hôpital St-François d’Assise, le 2 juillet 2018, est décédé monsieur Denis Hardy, conjoint de madame Jocelyne Alain et fils de feu madame Claudette Marcotte et de feu monsieur Lévis Hardy. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Monsieur Denis repose en paix auprès de ses parents Claudette et Lévis. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, des tantes et des oncles des familles Hardy, Marcotte et Alain ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial pour le bon travail des ambulanciers qui sont venus le chercher à la maison. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 14 juillet 2018 de 10h30 à 11h45.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue St-Cyrille, St-Raymond QC, G3L 1W1. http://www.fsssp.ca Les formulaires seront disponibles au salon.