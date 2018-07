LEBLANC, Eddy



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 juillet 2018, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé monsieur Eddy Leblanc, époux de dame Claire Cloutier. Fils de feu dame Aldérie Lord et de feu monsieur Joseph P. Leblanc, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse Claire, ses enfants: Élaine, Éliane (Marc Pelletier), Jean-Pierre (France Cloutier), ses petits-enfants: Ariane (Christian Noël), Kim (Guillaume Fortier), Justin, Joëlle (Jérôme Flamand) ainsi que son arrière-petit-fils Félix. Il était le frère et le beau-frère de: feu Manèse (Mariette Ouellette), Alexandre (Armande Bérubé), Simon (Pauline Gagnon), Madeleine (feu Laurent Martin); De la famille Cloutier: feu Jeanne (Clarence Lizotte), feu Roland, feu Émilia, feu Donat (Gilberte Lagacé), Raymond (Blandine Leblanc), Clément, feu Florian. Sont également affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront audimanche de 19h à 21h., jour de la cérémonie, à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli.