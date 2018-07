Appellations incontrôlées

Une fois que tu as traversé des endroits comme Saint-Louis-du-Ha! Ha!, les villages Les Boules, Grosses-Roches ou Cap-Chat, tu te dis que les Gaspésiens ont sûrement été influencés par l’air salin lorsqu’est venu le temps de choisir des noms de patelin. À Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, ils ont manqué de mots. Y paraît qu’à Saint-Jean-Port-Joli, régulièrement, la municipalité doit remplacer les affiches de la rue de la Branlette qui sont volées par des touristes. Près de Rimouski, dans le parc du Bic, il y a aussi l’anse à Mouille-Cul. Plus loin, en Gaspésie, vous pouvez regarder couler le torrent appelé Le Grand Pisseux. Si c’est trop, il y a aussi Le Petit Pisseux. Les deux se jettent dans le Saint-Laurent. À Sainte-Anne-des-Monts, on se demande si le petit plan d’eau appelé le lac Boucaneux ne gagnera pas en popularité dès la légalisation justinoise.

LE POTEAU

Les noms de commerce font aussi partie des singularités. Matane ne donne pas sa place avec la boulangerie « Toujours Dimanche », le centre d’art « La Mer Veille », la clinique de prélèvements « Sang Délai », le gîte « Confort et Chocolats » ou en consultant les artistes de « Lézard Graphique ».

Toutefois, il faut se méfier. Hier, Manon et moi cherchions un petit café ou bar. Elle voulait pianoter de la tablette et, moi, je devais écrire. En roulant doucement dans Matane, on a souri en trouvant le bar « Le Clan-Destin » et on a bien ri en y entrant parce qu’il y avait une scène et, au milieu, un beau grand poteau. C’était un club de danseuses. Oups ! Alors, on est allé à côté au « Lounge »... où ils ne servaient pas de repas.

VENDREDIAGE

On devrait engager les plongeurs de la Thaïlande pour nous aider à sortir de Montréal.

Comment on appelle ça un gars qui peut prédire les catastrophes ? Un voyant ou un gérant de banque.

Vrai que l’obésité est un problème de glande. Prenez la poutine, par exemple, il ne faut pas en commander une glande.

Pour aider les couples en difficulté, on vient d’inventer le parfum qui sent l’ordinateur.

Mot d’enfant : « Est-ce que la période de clavicule est terminée ? »

À DEMAIN

Et ce sera samedi toute la journée.