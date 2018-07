Ça va prendre de la pluie

La situation est plus alarmante du côté de la Montérégie. « On est en mode urgence », avance Pascal Lacauld de Vegibec à Oka, qui doit dépenser une fortune pour gagner du temps en attendant la pluie. 10 % de son personnel, au lieu du 2 % habituel, est occupé à installer 4,5 kilomètres de tuyaux d’irrigation pour éviter de perdre sa récolte.

« Les raccords de tuyaux viennent d’où ? De l’État de Washington ? Fais-les venir en avion le plus vite possible, je vais payer ce que ça va coûter. Je n’ai pas le choix. Mais ça me les prend le plus vite possible », dit-il à son fournisseur d’équipements d’irrigation pendant qu’il fait visiter ses terres au Journal.