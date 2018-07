Chaudière-Appalaches: un homme arrêté en lien avec une série d’agressions sexuelles

Un résident de 53 ans de Chaudière-Appalaches a comparu vendredi matin relativement à une série d’infractions à caractère sexuel qui auraient fait plusieurs victimes pendant six ans dans le domaine de la restauration.

Donatien Beaulieu, un homme 53 ans de Sainte-Lucie-de-Beauregard, près de la frontière américaine, a fait face à plusieurs accusations, notamment d’agression sexuelle, a annoncé vendredi la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Le corps policier avait procédé à son arrestation le 4 juillet dernier.

Les faits reprochés seraient survenus entre 2012 et 2018, dans la région de la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent. L’accusé aurait commis ces gestes dans le cadre de son emploi dans le domaine de la restauration.

«Il demeure détenu pour la suite des procédures judiciaires. L’enquête se poursuit et d’autres accusations pourraient être déposées», a précisé la porte-parole de la SQ, Ann Mathieu.

La SQ indique avoir déployé sa structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série après avoir appris que l’individu aurait fait plusieurs victimes.

«Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes», a expliqué Mme Mathieu.