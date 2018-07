Le festival ComediHa se tiendra du 8 au 19 août prochain. Au total, 12 jours de festivités et quelque 450 artisans et artistes feront le bonheur des petits et des grands à Québec. À ne pas manquer, un parcours humoristique composé de 20 lieux de diffusion inusités, de deux villages éphémères expérientiels et festifs, des attractions et du mobilier urbain ludique transformeront la ville pendant l’événement. Une nouveauté cette année : l’espace gourmand MIAH!M – Québec, au Village George V.

Deux villages sont à visiter, pour y vivre des activités gratuites pour tous les membres de la famille :

Village Pigeonnier (Parc de la Francophonie)

Une programmation variée axée à la fois sur le théâtre, la musique, l’humour, les arts du cirque :

Forêt enchantée

Funambule (chaque jour)

Remise de Diogène

ComediHa! Dell’Arte

Mur d’escalade

Défi évasion

Curiosités mystiques

Juke-Box vivant

Tyrolienne

Village George V (Place George V)

La plupart des salles de spectacle de l’événement s’y trouvent. À fréquenter sans retenue :

Ha!ngar

Autobus

Cube

Grand chapiteau

Petit Chapiteau

Information : comedihafest.com