[PHOTOS] Dormir... dans une goutte!

MONTMAGNY- Le Camping Pointe-aux-Oies de Montmagny propose une nouvelle façon de camper assez inusitée, soit un prêt-à-camper en forme de goutte, une première au Québec.

Après avoir installé trois yourtes, la direction du camping, une propriété de la Ville de Montmagny, a décidé d’ajouter une offre peu commune : une Goutte d’Ô, un hébergement insolite populaire en Europe, méconnu au Canada.

Il en existe quelques-unes au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, mais il s’agit de la première au Québec.

Photo courtoisie

«C’est un produit d’appel. C’est original quand tu es le premier. J’ai vendu ça à mon conseil d’administration et ils ont décidé d’embarquer. Finalement, ils ne regrettent pas!», lance Raymond Gaudreau, directeur du camping Pointe-aux-Oies.

L’habitation originale est située à environ 10 pieds du sol. La goutte a une superficie de six mètres carrés et peut accueillir deux adultes ou une famille de quatre personnes, grâce à sa mezzanine hamac qui permet d’ajouter deux lits supplémentaires.

On y retrouve des bancs dans lesquels on peut ranger du bagage, ainsi qu’une table qui se transforme en lit. Les enfants peuvent s’installer au second étage, en montant une petite échelle. Les coussins sont fournis. Les fenêtres offrent une vue à 180 degrés, entre autres sur le fleuve St-Laurent.

Photo courtoisie

«Il y aura du chauffage au cas où ce serait froid. Dans nos yourtes, nous avons mis l’air climatisé, mais on nous a dit que pour la goutte, on n’avait pas besoin d’air climatisé, avec les fenêtres ouvertes», ajoute Raymond Gaudreau.

100 $ la nuit

La Goutte d’Ô est construite et commercialisée par l’entreprise spécialisée en prêt-à-camper Biome Canada. Le camping a investi 30 000 $ pour l’acquisition et l’installation de l’habitation. Elle pourra être louée à partir de la semaine prochaine au coût de 100 $ la nuit.

Cet été, le Camping Pointe-aux-Oies de Montmagny enregistre une hausse d’achalandage de 18,3 % qu’on attribue entre autres à une présence plus marquée sur les réseaux sociaux et à la lancée originale que le camping prend avec ses yourtes et sa goutte.

Insolite

La goutte est bien implantée en Europe et particulièrement en France. On la retrouve sur pilotis ou suspendue aux arbres. Au Canada, on la découvre aussi au Parc national Fundy au Nouveau-Brunswick depuis 2016.