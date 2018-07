Drogue: un Irlandais de «Silk Road» extradé vers les États-Unis

Un Irlandais inculpé fin 2013 dans l’affaire du site internet clandestin «Silk Road», surnommé «l’eBay de la drogue», a été extradé vers les États-Unis, a indiqué vendredi le procuteur fédéral de Manhattan.

Gary Davis, 30 ans, avait été inculpé avec deux autres individus de blanchiment d’argent et trafic de drogue dans le cadre de l’enquête sur ce site internet grâce auquel plus de 100 000 acheteurs, entre janvier 2011 et octobre 2013, auraient acquis illégalement héroïne, cocaïne, LSD, méthamphétamines, ainsi que des logiciels de piratage.

Selon le bureau du procureur de Manhattan, Gary Davis, sous le pseudonyme «Libertas», aurait servi, de juin 2013 jusqu’à la fermeture du site en octobre 213, aussi bien de «support client» que d’arbitre dans les contentieux qui surgissaient entre trafiquants et acheteurs.

Appréhendé en janvier 2014, M. Davis fera face aux États-Unis à trois chefs d’inculpation. L’un d’entre eux --conspiration pour vendre de la drogue-- est passible d’une peine minimale de 10 ans de prison, et au maximum de la perpétuité.

M. Davis doit être présenté à un juge fédéral new-yorkais ce vendredi.