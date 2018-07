.Elvis : un instant de magie !

Tout le monde ou presque a en mémoire le répertoire du King. Nourri au gospel, au blues avec cette fusion inimitable vers le rock and roll, Elvis Presley est encore bien vivant. S’il était venu à Montréal, nous aurions certainement eu droit à ceci. Hier soir, le cabaret du casino de Montréal ouvrait ses portes et sa scène à Martin Fontaine pour Elvis Expérience 72. Comme à Las Vegas, c’est en grande formation (6 choristes, une solide section rythmique, 4 cuivres, plus saxophone/flûte et trombone) que Elvis vint finalement à Montréal. On ne le dira jamais assez, mais Martin Fontaine

rempli son rôle à merveille, avec tout ce que cela de déhanchement, personnification et la voix, qui est à s’y méprendre.

Mieux qu’Elvis Story

Contrairement aux deux dernières productions, la mise en scène a été resserrée, le choix des chansons revues, mais n’ayez crainte, les immortels sont bien présents. Tout repose sur les épaules de Martin Fontaine qui connait son personnage dans les moindres détails. Avec humour, il narre une rencontre fictive avec le maire Drapeau et le futur Stade olympique, nous sommes en 1972, les images défilent, les souvenirs comme les chansons. De Hound Dog à Love Me Tender, nous sommes en terrain connu, tout comme All Shook Up

et le roboratif Burning Love.

Dans la série encore mieux rendue, le Suspicious Minds

vaut amplement le détour tout comme My Way, poignant à souhait. Il faut souligner, deux fois plutôt qu’une, le choix des éclairages et la puissance orchestrale, surtout les cuivres qui alimentent le chanteur, comme dans les beaux jours du King.

Un chouette spectacle entre amis qui permet de redécouvrir l’aura d’Elvis Presley.