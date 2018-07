Festival d’été de Québec : une brigade contre le harcèlement et les projets de nos artistes

Dans la foulée du mouvement #moiaussi, le Festival d’été de Québec a mis en place sa propre brigade d’employés formés pour intervenir auprès des festivaliers victimes de harcèlement sexuel pendant les spectacles. Suivant la tendance lancée ailleurs dans le monde, une soixantaine de personnes portant un bandana jaune sur la tête circulent donc à travers la foule, prêtes à intervenir. Par ailleurs, Pascale a profité du passage de plusieurs artistes à Québec à l’occasion du Festival pour en savoir plus sur leurs projets de vacances. Apprenez-en plus ce que Charlotte Cardin, Marie-Mai, Loud, Patrice Michaud et Hubert Lenoir ainsi que les membres de Milk&Bone feront au cours des prochaines semaines, samedi, à Pleins feux.

Photo courtoisie