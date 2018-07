Fin de semaine mitigée, entre pluie et soleil

MONTRÉAL – Le soleil va briller sur la plupart des secteurs de la province, vendredi, avant de laisser la place à des averses et des risques d’orages, samedi.

Des averses seront toutefois à prévoir dans le nord-ouest au cours de la journée de vendredi et en soirée, avec du vent et des rafales allant jusqu’à 50 km/h. À Montréal comme à Québec, le soleil sera présent tout au long de la journée, même si des nuages viendront légèrement voiler le ciel. Côté températures, elles atteindront 28 et 27 °C, respectivement.

La journée de samedi sera pluvieuse pour l’ensemble de la province, avec des risques d’orages dans l’ouest, le centre et le nord.

Dimanche, le soleil sera déjà de retour un peu partout. Les températures augmenteront et le mercure affichera 31 °C à Montréal et 30 °C pour Québec.

Le soleil devrait continuer à briller pour le début de la semaine, avec une journée de lundi sans nuage. Le temps va cependant se gâter mardi avec de fortes probabilités d’averses.