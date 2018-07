«Je suis toujours heureuse de faire des desserts»

Charlotte Legault est la nouvelle vedette télévisuelle de l’heure au Québec. Son rôle d’Amélie Bérubé – Nadia, alias Miss BBQ dans la série District 31, a séduit les téléspectateurs, qui en redemandent. Ça tombe bien, puisque l’auteur Luc Dionne lui a demandé dernièrement de rester disponible.

Il faut avouer que Charlotte a bien du talent... en chant, en danse, en gymnastique de haut niveau. On pourrait aussi ajouter en art culinaire, puisque la comédienne maîtrise les casseroles et les couteaux aussi bien que les volte-face de son personnage aux multiples facettes. On veut ta recette, Charlotte !

On la rencontre dans les cuisines du restaurant Rosélys du Fairmont Reine Élizabeth de Montréal.

Questionnaire gourmand

Présente-nous ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi tu l’as choisi.

Un bol (petit, gros...), parce qu’avec un bol on peut se permettre d’être généreux. La rondeur, pour moi, représente le confort. Un bol, c’est réconfortant.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Un batteur électrique, de bons chaudrons, des couteaux coupants, des spatules... Je dirais aussi la poêle à crêpes.

Pour toi, un repas et une soirée parfaits, c’est quoi ?

Une tablée généreuse en goût, en qualité­­­ et en quantité. J’ai déjà reçu­­ un groupe de trente personnes à manger à la maison. Évidemment, chacun a aussi un peu participé, mais j’adore recevoir en grand nombre, car je sais que ce sera festif. On commence avec du melon et du prosciutto, ensuite, un parmentier froid, l’été, avec de la crème fraîche. Après, une belle salade verte, un marmiton de pommes de terre, du saumon en papillote avec une julienne de légumes, de l’huile d’olive, du persil, des échalotes françaises. Et je sers le tout avec des asperges et des légumes grillés... Une vraie miss BBQ ! (Rires)

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

Pas tout le temps. Très rarement, en fait. J’aime oser et découvrir avec mes invités. Il faut dire que je cuisine depuis­­­ que je suis très jeune. J’ai même fait commerce de mes gâteaux maison, car je suis toujours heureuse de faire des desserts, et en plus, ça marchait bien, ce petit commerce.

Une reconversion en pâtisserie peut-être ?

Qui sait ? Mais présentement, je me concentre sur mes auditions, sur les prochains tournages. J’adore ce que je fais.

La réalisation culinaire dont tu es le plus fière ?

Photo Fotolia

Mes desserts, les gens y deviennent accros­­­ comme pour mes brownies, carrés­­­ au citron, pains aux bananes, tartes maison, biscuits aux pépites de chocolat, pains aux oranges, mangues et dattes, cakes aux poires et au chocolat... Je sais que je vais faire plaisir, et cela me fait plaisir en retour.

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Très rarement, mais je dois avouer que je n’ai jamais essayé rien d’extrême, je fais ce que je sais que je vais réussir, je ne suis quand même pas un chef. Étrangement, un jour, j’avais raté mes biscuits au gingembre.

Quelle est ta meilleure expérience culinaire ?

J’en ai plusieurs... Elles sont souvent chez mes amies. Les soirées d’été, chez Lina, ce sont des soupers entre filles, à la bonne franquette. On cuisine avec ce qui est dans le frigo et on improvise. Le résultat ? Que des surprises ! Les soupes maison au Café Paulette (qui s’appelait avant Le Criquet). Elle ne fait jamais la même soupe, elle prend les restants et elle prend plaisir à bonifier. Cela apporte du réconfort. Les steaks de thon rouge chez Joan Ouimet, sans oublier le vino... Idéal pour jaser entre filles ! Les festins de grandes occasions chez Dominique avec des recettes russes ou allemandes ! Également, avec mon ami Nicolas qui a partagé avec moi les saveurs de l’Alsace, en me faisant découvrir les poissons et les fruits de mer. Cuisiner des tartes chez Patty. Et un souvenir mémorable chez Monsieur Paul sur le site EPCOT à Disney World, les crêpes Suzette resteront gravées dans ma mémoire à vie ! Sublime !

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

Je me souviens de l’odeur des soupes aux légumes maison, à l’automne. Et les crêpes, le week-end.

As-tu un rêve culinaire ?

Vivre en Italie quelques mois pour apprendre à apprêter les pâtes comme les Italiens et à cuisiner quelques traditions culinaires typiquement italiennes.

Carnet d’adresses et incontournables

RESTOS

Favoris de tous les jours

Photo tirée du site Facebook

Chez Victor Rose, expresso-bar, pour une bonne dose de caféine et un sugar boost. Aussi, pour le classique latté et biscuit au gingembre.

On saute dans le temps...

Photo tirée du site Facebook

Le Speakeasy. Idéal pour les cravings de viandes. Le concept est original, l’ambiance est groovy.

En tête-à-tête

Photo courtoisie

Avocado, Leméac, Moleskine, Le Majestique et Pâtisserie Patrice pour les déjeuners.

Pour les affaires

Mikado, Café Cherrier, Brasserie T, Taverne F.

En groupe

Jatoba, Brasserie 701, Pullman.

À l’extérieur de Montréal

Photo tirée du site Facebook

Patate et persil, à Vaudreuil-Dorion. Une cantine revisitée, située sur le bord de l’eau. Patate Dépôt, à Saint-Jérôme. La frite en vaut le détour. Je n’ai jamais mangé une frite aussi bonne ! Pour les crêpes, Le Café du Théâtre, au Quartier Dix-30, à Brossard ainsi que Bistro La Traite, à Châteauguay.

BOUTIQUES GOURMANDES

Les marchés d’été qui offrent des produits locaux, surtout celui dans le petit village de Pointe-Claire. Ils ont toujours de bons petits fruits, des confitures et ketchups maison, des sucreries faites avec les produits locaux.

FAVORIS EN CUISINE

Recettes fétiches

Photo Fotolia

Pâtes à l’ail, huile d’olive et vin blanc servis avec des légumes grillés, marmiton de pommes de terre, biscuits au gingembre...

Produits culinaires chouchous

Fleur d’ail, eau de rose, paprika, miel, sirop d’érable, homard de Gaspésie, balsamique en crème, confit d’oignons, gelée de fruits pour servir avec les fromages à pâte molle, beurre de pommes, olives marinées, noix de muscade, petits cornichons salés et sucrés, ketchup aux zucchinis et les sels.

Produits préférés pour cuisiner

Sardines, œufs, beurre, huile d’olive, citron, ail, pain, laitue, pommes, échalotes françaises.

Livres de recettes favoris

Aucun. J’aime fouiller un peu partout. Mais je ne peux résister aux vieux livres de recettes de famille transmis de génération en génération. Un peu tachés et usés avec les années... J’ai l’impression de cuisiner l’histoire.

Gourmandises coupables

Photo tirée du site Facebook

Chocolat en palette, en boule, noir ou au lait. Une mention spéciale pour les truffes Sonia du Chocolatier Marlain. Sinon, les chips Miss Vickie’s et les noix grillées salées. Aussi, les desserts marocains, iraniens et algériens servis avec un thé marocain.

Découverte de l’été

Un breuvage iranien au yogourt et à la menthe à boire les journées chaudes ou encore à servir avec un repas épicé ou parfumé.